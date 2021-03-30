Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor
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Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor

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Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında yürütülen yeniden düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında yürütülen yeniden düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta çimleme, toprak tesviyesi ve silindirleme işlemlerini yapıyor. Otomatik sulama sistemini de kuran belediye ekipleri, sulama sistemini kontrol ediyor.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkını turizm sezonuna yetiştirip vatandaşların ve halkın kullanımına sunacaklarını ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Parktaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda belediye ekiplerimiz çimleme ve tesviye çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizde yeni yatırımlarımıza başlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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