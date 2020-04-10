Mustafa dede, 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 85 yaşındaki Mustafa Duru, emekli maaşının 500 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 85 yaşındaki Mustafa Duru, emekli maaşının 500 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Duru, Mihalgazi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kendisine ulaştırılan emekli maaşının 500 lirasını, kampanyaya bağışlamak üzere ekiplere teslim etti.

Bağış banka şubesine yatırıldıktan sonra makbuzu Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler tarafından Mustafa Duru'ya ulaştırıldı.

Duru, "Allah devletimizden razı olsun. Herkese acil şifalar versin." dedi.

Kaynak: AA