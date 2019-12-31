Mustafa Ceceli: Yerli otomobili çıkar çıkmaz alacağım
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Mustafa Ceceli: Yerli otomobili çıkar çıkmaz alacağım

2020'yi Azerbaycan'da sahnede karşılayacak olan Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le Bakü'ye gitti. Eşi İmer'i de beraberinde götüren Ceceli "Konserim yılbaşında olacak ama biz bir gün önceden gidiyoruz, Selin daha önce gitmediği için ona orayı gezdireceğim" dedi. Ceceli, yerli otomobilimiz hakkında da konuştu

31.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:41
Mustafa Ceceli: Yerli otomobili çıkar çıkmaz alacağım

Ceceli geçen günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobili çok beğendiğini ve çıkar çıkmaz alacağını anlatıp şöyle konuştu: "Ben çok beğendim iki yılı var tamamlanmasına sipariş açıldığı gün almaya gideceğim.& ;

'Yerli otomobili çok beğendim'

Bir yerden başlamak gerekiyor bu bir motivasyon olur diğer sektörlere de sirayet eder. Bizim kullanmamızdan öte keşke sınırları aşsa dünyadan da talep görse otomobilimiz. Ben dizaynını çok beğendim bu zaten 'yi, 'yu çizen önemli şirket bu tür işbirlikleri önemli bence herkesin desteklemesi lazım. Çıkar çıkmaz alacağım size de poz vereceğim"

Kaynak: Snob Magazin

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