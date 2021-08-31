Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Mustafa Ceceli ve Jine'nin yeni şarkısı İmtiyaz Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri nelerdir? İmtiyaz şarkı sözleri nedir? Haberimizden okuyabilirsiniz...
Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri merak edilen şarkı sözleri arasında yer alıyor. Peki, Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz ' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İmtiyaz sözleri sizlerle...
İMTİYAZ ŞARKI SÖZLERİ
Yüzünü görmüyordum günlerdir
Tek iyi gelen gülmendi
Öyle özlemişim ki
Birden elini tutunca ürperdim
Diyordum ya gitmem hiç
İçimi yakan ilk senden
Hayat sağ olsun bana sensiz acının her halini gösterdi
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Bak biraz bana
Geçti bak biraz daha
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Yanımda kal biraz daha
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Beni görmeni inan isterdim
Enkaz bıraktın ardında
Yine bitmiyor inan hiç derdim
Boşver be gönlüm aldırma
---
Beni görmeni inan isterdim
Enkaz bıraktın ardında
Yine bitmiyor inan hiç derdim
Boşver be gönlüm aldırma
---
Ne olur bak biraz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Geçti bak biraz daha
İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yanımda kal biraz daha
---
Bak biraz bana
Geçti bak biraz daha
İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yanımda kal biraz daha
---
Beni görmeni inan isterdim
Enkaz bıraktın ardında
Yine bitmiyor inan hiç derdim
Boşver be gönlüm aldırma
---
Beni görmeni inan isterdim
Enkaz bıraktın ardında
Yine bitmiyor inan hiç derdim
Boşver be gönlüm aldırma
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 27 Ağustos 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz ve Müzik:Bilal Sonses
Düzenleme:Mustafa Ceceli
Kayıt Mix Master:Koray Püskül