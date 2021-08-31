Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mustafa Ceceli ve Jine'nin yeni şarkısı İmtiyaz Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri nelerdir? İmtiyaz şarkı sözleri nedir? Haberimizden okuyabilirsiniz...

Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri merak edilen şarkı sözleri arasında yer alıyor. Peki, Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz ' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İmtiyaz sözleri sizlerle...

İMTİYAZ ŞARKI SÖZLERİ

Yüzünü görmüyordum günlerdir

Tek iyi gelen gülmendi

Öyle özlemişim ki

Birden elini tutunca ürperdim

Diyordum ya gitmem hiç

İçimi yakan ilk senden

Hayat sağ olsun bana sensiz acının her halini gösterdi

---

Ne olur bak biraz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Geçti bak biraz daha

İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yanımda kal biraz daha

---

Bak biraz bana

Geçti bak biraz daha

İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yanımda kal biraz daha

---

Beni görmeni inan isterdim

Enkaz bıraktın ardında

Yine bitmiyor inan hiç derdim

Boşver be gönlüm aldırma

---

Beni görmeni inan isterdim

Enkaz bıraktın ardında

Yine bitmiyor inan hiç derdim

Boşver be gönlüm aldırma

---

Ne olur bak biraz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Geçti bak biraz daha

İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yanımda kal biraz daha

---

Bak biraz bana

Geçti bak biraz daha

İmtiyaz tanı lütfen Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yanımda kal biraz daha

---

Beni görmeni inan isterdim

Enkaz bıraktın ardında

Yine bitmiyor inan hiç derdim

Boşver be gönlüm aldırma

---

Beni görmeni inan isterdim

Enkaz bıraktın ardında

Yine bitmiyor inan hiç derdim

Boşver be gönlüm aldırma

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 27 Ağustos 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz ve Müzik:Bilal Sonses

Düzenleme:Mustafa Ceceli

Kayıt Mix Master:Koray Püskül

Haber Yorumları
500
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Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz sözleri! 'İmtiyaz' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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