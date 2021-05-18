Mustafa Çalışkan, baklava üretiminde yapılan hileleri anlattı
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Mustafa Çalışkan, baklava üretiminde yapılan hileleri anlattı

Mustafa Çalışkan, baklava üretiminde yapılan hileleri anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baklava üretiminde hammadde maliyetlerini düşürmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu belirten Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan, piyasada ucuza satılan baklavalara dikkat çekerek, "Özellikle glikoz, mısır veya früktoz şurubu kullanımı insan sağlığı için...

Baklava üretiminde hammadde maliyetlerini düşürmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu belirten Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan, piyasada ucuza satılan baklavalara dikkat çekerek, "Özellikle glikoz, mısır veya früktoz şurubu kullanımı insan sağlığı için tehlike oluşturuyor" dedi.

Baklava üretiminde en sık başvurulan hilelerin başında doğal şeker yerine früktoz veya mısır şurubu kullanılmasının geldiğini ifade eden Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan, bunun dışında Antep fıstığı yerine bezelye veya gıda boyası ile renklendirilmiş yer fıstığı kullanımının da söz konusu olduğunu kaydederek, "Tüketiciler ürünleri daha ucuza alacağım derken, sağlığı bozulabilir. Bu nedenle baklava alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneğin şeker yerine glikoz ile üretilen baklavanın görüntüsü daha parlak ve açık renk olur. Yedikten sonra midede yanma gibi sorunlara neden olur. Eğer satın alınan baklava kolay kolay bozulmuyor ve şekerlenmiyorsa, doğal şekerle üretilmediği anlamına gelir. Tereyağı yerine margarin kullanımı da baklava üretiminde sık karşılaşılan hilelerdendir. Kokladığınızda mis gibi tereyağı kokusunu almıyorsanız, margarin ile üretilmiştir" sözleriyle tüketicilere uyarılarda bulundu.

"Gerçek baklava iyi hammaddeden üretilir"

Gerçek baklava üretebilmek için doğal hammadde kullanmanın gerekli olduğunu ifade eden Mustafa Çalışkan, "Hamza Efendi Baklava olarak tüketici sağlığını önemsiyoruz ve önceliğimiz olarak benimsiyoruz. Üretim tesislerimizde yüksek standartlarda hijyen ve sanitasyon kuralları uyguluyoruz. Damakta eşsiz tat bırakan baklavamız, kaliteden ödün vermeden, hassasiyetle üretilmektedir. Özel üretilen baklavalarımızı şubelerimizden ve web sitemizden temin edebilirsiniz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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