Mustafa Balbay kimdir? Mustafa Balbay kaç yaşında, nereli? Mustafa Balbay hayatı ve biyografisi!

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26. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BALBAY KİMDİR?

8 Ağustos 1960'ta Burdur Yeşilova Güney kasabasında doğdu. Baba adı Fevzi, anne adı Melek'tir.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.

Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu Haber Şefi, Ankara Haber Müdürü, İstanbul Haber Merkezi Müdürü ve Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders verdi. Televizyon ve radyo programları yaptı. 6 bin kadar köşe yazısı, 3 bin kadar radyo - televizyon konuşması, 32 kitabı vardır.

24. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Balbay, evli ve 2 çocuk babasıdır.