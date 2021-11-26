Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'da doğan Doç. Dr. Mustafa Aydın ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da; lisans eğitimini Kahire Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını Arap Dili ve Edebiyatı üzerine yaptı.

1975 yılında TSK'da göreve başlayan Aydın, yurt içi ve yurt dışı birçok görevde bulundu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladı; BİL Holding ve bünyesinde yer alan 14 kuruluşu ve bugün 150 okul ile eğitim hizmetlerine devam eden BİL Öğretim Kurumları'nı hayata geçirdi; hala bu kuruluşların yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

2003 yılında, bugün, 40.000'i aşkın öğrencisi, 35 Araştırma Merkezi, 2 Düşünce Kuruluşu, 2 UNESCO Kürsüsü ve 18 Fakültesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin temellerini attı. Aydın, sırasıyla Kıbrıs İlim Üniversitesi yanı sıra İngiltere, Bakü, Tahran, Pekin, Şikago ve San Francisco Silikon Vadisi'ndeki İAÜ Kuluçka Merkezleri'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Eğitim diplomasisi kavramını ülkemize kazandıran Aydın, 2010 yılında 'Study in Turkey' markasının kuruluşuna öncülük etti. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından yeni nesil eğitime örnek model olarak gösterilen 'Hibrid Model Yükseköğretim Sistemi' ile Türk Yükseköğretimine yeni bir vizyon kazandırdı.

4 ayrı "Fahri Doktora" ve Moldova Devleti tarafından "Devlet Nişanı"na layık görüldü. Ulusal ve uluslararası onlarca ödül alan Aydın'ın "İslam Dünyasının En İyileri-Yılın Eğitimcisi Ödülü" ve "Geleceğin Eğitimcisi Ödülü" son yıllarda aldığı önemli ödüllerdendir. İki yabancı dil bilen ve 13 eseri bulunan Aydın'ın çeşitli gazete, dergi ve diğer yayın organlarında yazıları yayımlanmıştır.

Birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu görev ve Başkanlıkları olan Aydın; Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNİMED), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, Avrupa Akdeniz Ülkeleri Sosyal Siyasi Eğitim ve Kültürel Organizasyonu (COPPEM), Dünya Franchise Konseyi (WFC), Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC), Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) ve Romanya Franchise Derneği (RFA) görevlerinin yanı sıra yükseköğretimdeki çalışmalarına devam etmektedir. Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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