Mustafa Akan kimdir? Mustafa Akan kaç yaşındaydı, nereli? Mustafa Akan biyografisi!

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olan Mustafa Akan kimdir? Mustafa Akan kaç yaşındaydı, nereli? Mustafa Akan mesleği nedir? Mustafa Akan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA AKAN KİMDİR?

Mustafa Akan (d. 1920, İnecik, Karaburun, İzmir) - (ö. 11 Ocak 2016), Türk siyasetçi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Konya, Ankara Erkek Sanat Enstitüleri Öğretmenliği, Uşak, Kayseri, İstanbul Sanat Enstitüleri Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Şube Müdürlüğü ve Müsteşar Muavinliği yapmıştır. Tbmm 3. (XIV) Dönem İzmir Milletvekilidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

11 Ocak 2016 tarihinde öldü. Ertesi gün İzmir'in Karaburun ilçesindeki İnecik Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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