Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Anne, cevap verdi!

Mersin'de 10 gün boyunca dağlık alanda arandıktan sonra ölü bulunan Yörük kızı Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, günler süren sorgunun ardından serbest kaldı. Anne, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya cevap verdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılıkça serbest bırakıldı. Peki Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? herkes bu soruyu soruyor.

MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

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