Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası mide bulandıran detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

DEDE İLE KÜÇÜK KIZIN DNA ÖRNEĞİ UYUMLU ÇIKTI

Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın DNA örneği küçük kız ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

ANNE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEDİ

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası tüm gözlerin çevrildiği Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal ise jandarmadaki sorgusunda kayınpederinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

İNTİHAR EDER DİYE SUSMUŞ

İfadesinde "Kayınpederim bana tecavüz etti" diyen anne Sevgi Yağal, bu gerçeği bugüne kadar kayındeperinin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını söyledi.

"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ" DEMİŞTİ

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya "Biz de bilmiyoruz. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik." demişti.

Küçük kızın abisi ise "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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