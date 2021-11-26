Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan 70 yaşındaki dedesinin, biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası tüm gözlerin çevrildiği anne ise bu gerçeği bugüne kadar kayındeperinin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını söyledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası mide bulandıran detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın DNA örneği küçük kız ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.
Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası tüm gözlerin çevrildiği Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal ise jandarmadaki sorgusunda kayınpederinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü.
İfadesinde "Kayınpederim bana tecavüz etti" diyen anne Sevgi Yağal, bu gerçeği bugüne kadar kayındeperinin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını söyledi.
Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya "Biz de bilmiyoruz. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik." demişti.
Küçük kızın abisi ise "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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