Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

07.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:43

Sosyal medyada yayılan bu iddia sonrası Müslüm Gürses'in eski dostu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'da bir açıklama yaptı.

Candan, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptığı açıklamada, "Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





'Solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı'





Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un bilincinin kapanmıştı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı.

(Fotoğraflar: Eren Abdullahoğlu)





Muhterem Nur kimdir?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti. Babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da 'Kısa' oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı.

Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı.

Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise 'Üç Arkadaş' filmiyle yakaladı.& ;