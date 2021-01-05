Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları kimlerdir? Müslüm filmi müzikleri nelerdir?

Ayla ve Naim filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun en çok dikkat çeken filmi Müslüm, bu akşam TV8 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Gişeden sonra televizyonda da büyük ilgi gören Müslüm filmi, büyük usta Müslüm Gürses'in hayatını anlatıyor. Peki, Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları kimlerdir? Müslüm film özeti! İşte detaylar...

Gişede rekor kıran Müslüm filmi, beyaz perdede olduğu gibi televizyonda da büyük ilgi gördü. Rahmetli Müslüm Gürses'in hayatını anlatan film, gerek oyuncularıyla gerek hikayesiyle milyonların ilgisini çekti.Ayla ve Naim filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu filmidir. Müslüm, yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan sinema filmi, bu akşam TV8 ekranlarında yüne seyircilerle buluşacak.Müslüm filmini izleyecek olanların merak ettiği Müslüm konusu nedir, Müslüm oyuncuları kimler ve Müslüm özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.

MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)

MÜSLÜM FİLMİNDE ÇALAN MÜZİKLER!