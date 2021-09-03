Muşlu müzisyenlerden "destek" teşekkürü

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Muş İl Başkanı ve üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzisyenlere sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Muş İl Başkanı ve üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzisyenlere sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan MÜZSAN İl Başkanı Selahattin Demir, salgın döneminde sanatçılara verilen desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Demir, "Salgın süresince müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız çok etkilendi. Ama devletimizin bize yardım elini uzattı. Allah, devletimize zeval vermesin. Sanatçı arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek emeği geçen herkese teşekkür etmek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç