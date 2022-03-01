Müşkül ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. müşkül ne demek ve TDK'ye göre müşkül ne anlama geliyor sorularını araştıran insanlar, müşkül ne anlam ifade ediyor diye araştırıyor. müşkül ne demek? TDK'ye göre müşkül ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

MÜŞKÜL NE DEMEK?

Müşkül kelimesi; çetin, güç ve zor aynı zamanda engel, güçlük, zorluk anlamına geliyor.

TDK'YE GÖRE MÜŞKÜL NE ANLAMA GELİYOR?

1. sıfat Güç, zor, çetin:

"Mektubunuzu aldım, çok müşkül olan sualinize hatıralarımı yoklayarak cevap vermeye çalışacağım." - Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. isim Engel, güçlük, zorluk:

"Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi." - Yahya Kemal Beyatlı

Haberler.com - Gündem