Musk: "Güneş, Dünya'daki Yaşamı Bitirecek, Yüzde 10 Eminim"

Dünya üzerindeki yaşam bugüne kadar 5 kez yok oldu.

Dünya üzerindeki yaşam bugüne kadar 5 kez yok oldu. En bilineni kuşkusuz, dinozorları yok eden 65 milyon yıl önceki göktaşı çarpması olayı... Göktaşının Meksika Körfezi'ne düşmesiyle Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'i sona ermişti.

İşte şimdi de 270 milyar dolarlık servetiyle Dünya'nın en zengin insanı olan Elon Musk, Dünya üzerindeki yaşamın 6'ncı kez yok olacağını önde sürdü.

Üstelik ekledi: "Yüzde 100 olacak."

ACİLEN GİTMEMİZ GEREKİYOR!

Güzel haber şu: Bahsettiği şey birkaç milyar yıl sonra olacak... Ancaaak...

Musk'a göre Güneş genişleyecek ve 500 milyon yıl sonra Dünya yaşanmayacak kadar "sıcak" bir yer olacak.

Çözüm ne: Inter-galaktik yaşamlar kurmak... İnsanoğlunun başka gezegenlere gidip orada medeniyetler kurması gerekiyor, Musk'a göre...

Üzerine düşeni yaptığını da ekliyor: "Mars's 2026 yılında insan taşıyabilirim."

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