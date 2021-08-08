MÜSİAD GENEL BAŞKANI KAAN'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

MÜSİAD Adıyaman Şube'nin 6. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Adıyaman'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Adıyaman Şube'nin 6. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Adıyaman'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Adıyaman'da gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Adıyaman'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman Şube Başkanı M. Sait Göksu ve Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Kaan, "MÜSİAD Şubemizin Olağan Genel Kurulu Toplantısına katılmak üzere geldiğimiz Adıyaman'da bizleri en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanımıza ve diğer yetkililerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan ziyaretten dolayı Genel Başkan Abdurrahman Kaan'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre