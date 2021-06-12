MÜSİAD Bursa Şubesi'nden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret
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MÜSİAD Bursa Şubesi'nden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret

MÜSİAD Bursa Şubesi'nden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimini ve öğrencileri ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimini ve öğrencileri ziyaret etti.

Alpay ile beraberindeki heyet, okul müdürü Mehmet Türkmen eşliğinde liseyi gezerek, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.

Öğrencilerin Türkiye ile diğer ülkeler arasında gönül köprüsünün inşa edilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Alpay, "Lisemiz 'gönül coğrafyası' diye tanımladığımız ülkelerde gelen Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyor. Hem mimarisi hem de yönetimiyle çok güzel bir eser. Bursa'da uluslararası seviyede, her branşta eğitim veren böyle bir lisenin varlığı, evlatlarımızın yetişmesi ve ülkemizin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Türkmen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, lisenin faaliyetlerine ilişkin MÜSİAD heyetini bilgilendirdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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