Müşavirliğe atanan Trabzon Emniyet Müdürü, özel harekat polisleriyle vedalaştı
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Müşavirliğe atanan Trabzon Emniyet Müdürü, özel harekat polisleriyle vedalaştı

Müşavirliğe atanan Trabzon Emniyet Müdürü, özel harekat polisleriyle vedalaştı
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel

EMNİYET Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, özel harekat polislerine yaptığı veda konuşmasında "Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a ısmarladık" dedi.

EMNİYET Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, özel harekat polislerine yaptığı veda konuşmasında "Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a ısmarladık" dedi.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atandı. Kararın ardından Araklı İlçe Özel Harekat Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve polislere veda konuşması yapan Alper, "Bize güvenen, bize inanan, bizim için vergilerinden vermek sureti ile bizim bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kahraman şehitlerimiz, bizlere hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz. Belki layık değiliz ama onların yolunda, onlar gibi can vermek için hepimiz hazırız. O zaman ne diyoruz? Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a ısmarladık" dedi. Metin Alper, konuşmasının ardından polislerle vedalaştı. 


Müşavirliğe atanan Trabzon Emniyet Müdürü, özel harekat polisleriyle vedalaştı
Müşavirliğe atanan Trabzon Emniyet Müdürü, özel harekat polisleriyle vedalaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin

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