Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta yolu kardan kapanan mezradaki hasta, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta yolu kardan kapanan mezradaki hasta, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyü Aydoğdu mezrasında nefes darlığı yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk'ün yakınları yardım istedi.

Bunun üzerine paletli ambulansla bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu bölgede güçlükle ilerleyebildi.

Zaman zaman kara saplanan ambulansı küreklerle bulunduğu yerden çıkarıp yola devam eden ekipler, zor da olsa mezraya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Öztürk, 9 saat süren çalışma sonucu Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Öztürk, ekiplere teşekkür etti.

Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Ali Öztürk, Muş, Güncel, Haber

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