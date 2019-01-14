Muş'ta "Yarını Kodlayanlar" Projesi

Türkiye Vodafone Vakfı'nın, Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile başlattığı "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Muş'un Nadaslı köyünde öğrencilere kodlama eğitimi verildi.

Nadaslı İlkokulu Müdürü Tuğba Harmankaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için öğrencilere eğitim verildiğini söyledi.

"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında verilecek eğitimler sayesinde çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını öğreneceğini anlatan Harmankaya, eğitimlere 7-14 yaş grubundaki 40 öğrencinin katıldığını belirtti.

Harmankaya, öğrencilerin öncelikle iyi birer insan, sonrasında da alanında örnek gösterilen bireyler olmaları yolunda yenilikçi eğitim öğretim yaklaşımıyla yeni imkanlar sunmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Çocukların enerjileriyle neşe kattığı interaktif eğitimlerde, oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan 'Scratch' hakkında bilgi verildi. Çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını ve algoritmik düşünce sistematiğini içselleştirmelerini hedefleyen eğitimler çocuklar için kod okur yazarlığına giriş niteliğinde oldu."

Habitat Derneği gönüllü eğitmeni Sena Ayaydın da öğrencilere algoritm mantığı bilgisayarın temellerini ve en önemlisi "Scratch" programlama aracını kullanmayı öğrettiklerini aktardı.

Kaynak: AA