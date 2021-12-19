Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı - Haberler
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Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı Muş'ta etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 10 araç içerisinde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 10 araç içerisinde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş'tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi. İl özel idare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, "Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor" dedi.

İstanbul'dan köyüne dönen vatandaşlardan Bayram Tekin de, kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "Sağ olsun il özel idare ekipleri yardımımıza geldi ve yolu açtı. Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

Muş'ta tipiye yakalanan 30 vatandaş kurtarıldı

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