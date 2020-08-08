Muş'ta sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar nehirde serinliyor - Muş'ta sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar nehirde serinliyor Muş'ta sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar günde 3 defa Karasu Nehrine girerek serinlemeye çalışıyor.

- Muş'ta sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar nehirde serinliyor

MUŞ - Muş'ta sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar günde 3 defa Karasu Nehrine girerek serinlemeye çalışıyor.

Muş'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi özellikle kırsal kesimdeki hayvanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Muş Ovasındaki meralarda otlayan inekler, günde 3 defa suya girerek serinliyor. Her suya girişlerinde bir saat bekleyen inekler, günün büyük bölümünü su kenarında geçiriyor.

Yeşilce Mahallesinin ineklerini otlatan çoban Ekrem Yılmaz, havanın çok sıcak olduğunu ve hayvanların günde 3 defa suya girdiğini ve 3 saat suda beklediğini söyledi. Bu yıl geçen yıllara göre çok sıcak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yaşım 55 böyle bir sıcaklık görmedim. Hayvan sıcağa dayanamayıp suya giriyor. Hayvanlar merada otlarken kendi başlarına suya geliyor" dedi.

Kaynak: İHA