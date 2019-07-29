Muş'ta polisler, 12 bin 883 öğrenciye ulaştı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle 12 bin 833 öğrenciye ulaştığı, 120 rehber öğretmeni Mavi Balina oyunu, siber güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirdiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara yönelik etkinliklerin düzenlendiği bildirildi.

"Rol model polislik" projesiyle öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilerin verildiği, ayrıca kitap okuma etkinliklerinin düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 okulda 2 bin 348 öğrenciye genel güvenlik, trafik kuralları, gündelik hayatta alınması gereken basit tedbirler, 16 lisede 2 bin 425 öğrenciye 'siber güvenlik ve sosyal medya güvenliği' ile ilgili bilgilendirme yapılmış, 27 okulda da 3 bin 225 öğrenciye 'trafik güvenliği ve temel trafik kuralları' hakkında görsel ve uygulamalı eğitim verilmiştir. 'Güvenli yarınlar için spor yap' projesi kapsamında koruma altında bulunan 34 öğrenciye çeşitli sportif etkinlikler yaptırılmış, müziğe ilgi duyan 12 öğrenciye de 120 saatlik gitar kursu düzenlenmiştir. Okulların kapanmasıyla camilerde ve Kur'an kurslarında eğitim gören 334 öğrenciye yönelik 'trafik kuralları ve genel güvenlik' konularında bilgilendirme yapılmıştır."

Açıklamada, "Güvenli Mahallem" projesi kapsamında il genelindeki esnaf ve muhtarları ziyaret ederek mahallelerdeki suçlar, güvenlik önlemleri, hırsızlık ve 155 Polis Hattı konularında bilgi veren ekiplerin, çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina, Momo ve Mariam gibi oyunlar, siber güvenlik, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele yollarıyla ilgili 120 rehber öğretmeni bilgilendirdiği vurgulandı.

Kentte maddi durumu iyi olmayan ailelere Ramazan ayında gıda kolilerinin dağıtıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde özel öğrenim gören 6 öğrenci polis kıyafeti giydirilerek gün boyunca çeşitli etkinliklere katılmıştır. Ayrıca öğrencilere İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından çeşitli hediyeler vermiştir. 'İl Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' kapsamında hazırlanan 'Alparslan'ın torunları geleceğe umutla bakıyor' projesi, 'Benim polisim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalar yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilere Vali İlker Gündüzöz tarafından çeşitli hediyeler verilmiştir. Her hangi bir mesleğe sahip olmayan 17 ve 25 yaş arası 15 gence İŞ-KUR ortaklığında 160 saatlik tekstil kursu düzenlenmiştir."

Kaynak: AA