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Muş'ta özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'ta özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Merkez Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin iş birliğiyle, özel eğitim gereksinimli çocuklar için düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Merkez Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin iş birliğiyle, özel eğitim gereksinimli çocuklar için düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

İl Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen programda palyaçolar müzik eşliğinde gösteri yaptı. Özel gereksinimli çocuk ve gençler, dans edip, halay çekti, şarkılar söyleyerek güzel zaman geçirdi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara pasta ve meyve suyu ikram edildi.

Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Yavuz, özel öğrencilerin mutlu olması ve sosyalleşmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız çok mutlu oldular. Merkezimiz bünyesinde bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe torunuyla katılan Hayriye Tosun da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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