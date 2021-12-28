Muş'ta nehir, dere ve göletler buz tuttu

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Donan göletler üzerinde çocuklar, oyun oynadı.

Muş'ta kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından dondurucu soğuk etkili oldu. Özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri'nin büyük bölümü ile birçok gölet ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı. Buz tutan göletler, çocuklara oyun alanı oldu. Çocuklar, buzla kaplı göletin üzerine çıkarak, kayak yapıp, oynadı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında da 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu. Bölge halkı ise dondurucu soğuğa karşı geceden araçlarını naylon ve battaniyelerle sarıp önlem aldı. Ağaçların da kırağı tuttuğu kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.