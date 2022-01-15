Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri"ne gençler ilgi gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri"ne gençler ilgi gösterdi

Muş'ta
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncüsü Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi.

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncüsü Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamella Aliyeva, sohbet programına konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da eşi Suna Asya ile dinleyiciler arasında yer aldı.

Azerbaycan asıllı olan ve yaklaşık 5 yıldır Muş'ta görev yapan Prof. Dr. Aliyeva, zor koşullar altında geçen çocukluk ve öğrencilik yıllarından örnekler vererek, gençlerin sahip oldukları imkanları ve içinde bulundukları her anı doğru kullanıp geleceğe hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Başkan Asya bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp onlara yön veren Prof. Dr. Aliyeva'ya teşekkür etti.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncüsü Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi.

title