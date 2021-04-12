Muş'ta kurum amirleri ve muhtarlara "afet farkındalık eğitimi" verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Korkut ilçesindeki kurum amirleri ve muhtarlara "afet farkındalık" eğitimi verildi.
Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) Korkut ilçesindeki kurum amirleri ve muhtarlara "afet farkındalık" eğitimi verildi.
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda AFAD İl Müdürü Veysi As, sunum yaptı.
As, 2021 yılının Afet Farkındalık Yılı olduğunu belirterek, afetler konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin