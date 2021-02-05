Muş'ta köylüler kar üzerinde at yarışlarına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Muş'ta köylüler kar üzerinde at yarışlarına hazırlanıyor

05.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:57
Muş'ta köylüler kar üzerinde at yarışlarına hazırlanıyor

Muş'un Varto ilçesi Yılanlı köyü sakinleri, bazı köylerin kendi aralarında düzenledikleri at yarışları için kar üzerinde idman yapıyor.

Muş'un Varto ilçesi Yılanlı köyü sakinleri, bazı köylerin kendi aralarında düzenledikleri at yarışları için kar üzerinde idman yapıyor.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köyün yakınında yaptıkları ve "Nuri Efendi Hipodromu" adını verdikleri düzlük alanda atlarını yarışa hazırlıyor.

Her evin önünde bir atın olduğu köyün sakinleri, gündelik işlerini yaptıktan sonra boş zamanlarında kar üzerinde atlarını koşturarak zaman geçiriyor.

Köylülerden İdris Ok, çocukluğunun at sırtında geçtiğini, yarışların birçoğuna katıldığını söyledi.

Köyde atlı kızaklarla küçükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdıklarını anlatan Ok, "Kış ve yaz mevsiminde düzenlenen köyler arası at yarışına birçok kişi gelerek eğlence amaçlı katılıyor. Köy sakinleri at yarışını çok seviyor. Burada yarışlar çok çekişmeli geçiyor. Atlar bizim için çok önemli. Bazı arkadaşlarımız atları sadece yarış için besliyor." dedi.

Özcan Han ise her gün atlarıyla idman yaptığını ifade ederek, "Bazen köylülerle cirit oynuyoruz. Köyde tek sosyal aktivitemiz at yarışları. Bundan dolayı atlarımızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yahya Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Ali Sunal Deniz Akkaya Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta köylüler kar üzerinde at yarışlarına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:00:34. #1.16#
title