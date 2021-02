Muş'ta köylüler kar üzerinde at yarışlarına hazırlanıyor

Muş'un Varto ilçesi Yılanlı köyü sakinleri, bazı köylerin kendi aralarında düzenledikleri at yarışları için kar üzerinde idman yapıyor.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köyün yakınında yaptıkları ve "Nuri Efendi Hipodromu" adını verdikleri düzlük alanda atlarını yarışa hazırlıyor.

Her evin önünde bir atın olduğu köyün sakinleri, gündelik işlerini yaptıktan sonra boş zamanlarında kar üzerinde atlarını koşturarak zaman geçiriyor.

Köylülerden İdris Ok, çocukluğunun at sırtında geçtiğini, yarışların birçoğuna katıldığını söyledi.

Köyde atlı kızaklarla küçükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdıklarını anlatan Ok, "Kış ve yaz mevsiminde düzenlenen köyler arası at yarışına birçok kişi gelerek eğlence amaçlı katılıyor. Köy sakinleri at yarışını çok seviyor. Burada yarışlar çok çekişmeli geçiyor. Atlar bizim için çok önemli. Bazı arkadaşlarımız atları sadece yarış için besliyor." dedi.

Özcan Han ise her gün atlarıyla idman yaptığını ifade ederek, "Bazen köylülerle cirit oynuyoruz. Köyde tek sosyal aktivitemiz at yarışları. Bundan dolayı atlarımızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yahya Sezgin