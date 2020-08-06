Muş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi Caddelerden genel görüntüler Vali İlker Gündüzöz'ün cadde vatandaş ve esnafları gezmesi Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması Malazgirt ilçesinden görüntüler Kaymakam Emre Yalçın'ın iş yerlerinde denetim yapması Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent...

Caddelerden genel görüntüler

Vali İlker Gündüzöz'ün cadde vatandaş ve esnafları gezmesi

Vali İlker Gündüzöz'ün açıklaması

Malazgirt ilçesinden görüntüler

Kaymakam Emre Yalçın'ın iş yerlerinde denetim yapması Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu ile denetimlerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulanarak maske dağıtan Gündüzöz, gazetecilere, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için herkese görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye aldığı tedbirlerle aslında dünyada örnek ülkelerden biri ama bu husus bizi gevşetmemeli. Maalesef özellikle son günlerde hasta sayılarındaki artışı da tüm Türkiye'de gözlemliyoruz. Sağlık Bakanımız bu konuda toplumu bilgilendiriyor. Devlet olarak aldığımız kararlar eğer karşılık bulmazsa, bireyler tek tek destek vermezse, alınan önlemlerin hiçbir anlamı yok. Sonuca ulaşamayız."

Kaynak: AA