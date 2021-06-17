Muş'ta kiraz hasadı başladı

Muş'ta Kurtik dağındaki bağlarda yetişen kirazların hasadına başlandı.

Muş'ta Kurtik dağındaki bağlarda yetişen kirazların hasadına başlandı.

Erkan saatlerde kirazların bulunduğu bölgeye gelen üreticiler, çalışanlarla birlikte olgunlaşan kirazları topluyor.

Sepetlere doldurdukları kirazları kent merkezine getiren üreticiler, kilogramını 10 liradan satışa sunuyor.

Üreticilerden Turgay Özlü, Muş'ta son yılların en kurak mevsimini yaşadıklarını, bu nedenle verimde düşüşün yaşandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin