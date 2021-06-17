Muş'ta kiraz hasadı başladı
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Muş'ta kiraz hasadı başladı

Muş'ta kiraz hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'ta Kurtik dağındaki bağlarda yetişen kirazların hasadına başlandı.

Muş'ta Kurtik dağındaki bağlarda yetişen kirazların hasadına başlandı.

Erkan saatlerde kirazların bulunduğu bölgeye gelen üreticiler, çalışanlarla birlikte olgunlaşan kirazları topluyor.

Sepetlere doldurdukları kirazları kent merkezine getiren üreticiler, kilogramını 10 liradan satışa sunuyor.

Üreticilerden Turgay Özlü, Muş'ta son yılların en kurak mevsimini yaşadıklarını, bu nedenle verimde düşüşün yaşandığını söyledi.

Muş'ta kiraz hasadı başladı
Muş'ta kiraz hasadı başladı
Muş'ta kiraz hasadı başladı
Muş'ta kiraz hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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