Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta 9 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 "kurbağa adam" da destek veriyor.

Dalgıçlar, Özkan'ın düştüğü değerlendirilen noktanın 1 kilometre uzaklığındaki Karasu Nehri'nde suyun artması nedeniyle halat bağladıkları rafting botuyla arama çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve bekleyen vatandaşlara yemek ile çay ikramında bulundu.