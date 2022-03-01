Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

AA, İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Dalgıçlar, Karasu ve Murat nehirlerinde arama çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Özkan'ın düştüğü noktanın 16 kilometre uzaklığındaki Murat Nehri'ne 120 metre uzunluğunda ağ çekti.

Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ve vatandaşlara sıcak yemek ile çay ikramında bulunuyor.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Polis, Muş, Güncel, Haberler

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