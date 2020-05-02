MUŞ'TA KARANTİNA BÖLGELERİNDE ÖNLEMLER SÜRÜYOR

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında karantina altındaki 4 köy ile Sungu Beldesi'ne bağlı bir mahallede önlemler sürüyor.

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında karantina altındaki 4 köy ile Sungu Beldesi'ne bağlı bir mahallede önlemler sürüyor.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında 17 Nisan tarihinde Korkut İlçesi'ne bağlı Yolgözler Köyü, 29 Nisan tarihinde merkeze bağlı Ziyaret ve Elçiler Köyü, 30 Nisan tarihinde ise Boyuncuk Köyü ile Sungu Beldesi'ndeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404'üncü sokak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle ile köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Sıkı güvenlik önlemi alınan yerleşim yerlerinde sağlık ekipleri de virüs taramasını sürdürüyor.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle 14 gün karantina altına alındığını bildirdi.

Öte yandan Muş'ta geçen Mart ayında da merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi ile Yazla, Alagün, Korkut İlçesi'ne bağlı Güneyik Köyü, Bulanık İlçesi'ne bağlı Yazbaşı, Demirkapı Köyü ve Malazgirt İlçesi'ne bağlı İyikomşu Köyü karantinaya alınmıştı. Bu yerlerdeki karantina uygulaması da, 14 günlük süre sonrasında kaldırılmıştı.

Kaynak: DHA