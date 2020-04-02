Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı tedbirler alındı Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı tedbirler alındıMUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alınan dört köyde, sıkı tedbirler alındı.

Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı tedbirler alındı

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alınan dört köyde, sıkı tedbirler alındı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında dün dört köy karantina altına alındı. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezine bağlı Yazla ve Alagün köyü başta olmak üzere Bulanık İlçesi'ne bağlı Yazbaşı Köyü ile Korkut İlçesi'ne bağlı Güneyik Köyü giriş çıkışlarını kapattı. Köylere giriş çıkışa izin vermeyen jandarma ekipleri, sıkı tedbirler aldı. Sağlık ekiplerinin köy içerisinde sağlık taraması çalışması yaptığı kaydedilirken, sağlık ve diğer ihtiyaçlar konusunda her türlü tedbirin alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA