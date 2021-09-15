Muş'ta jandarmadan okul servislerine drone destekli trafik denetimi - Haberler
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Muş'ta jandarmadan okul servislerine drone destekli trafik denetimi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta jandarmadan okul servislerine drone destekli trafik denetimi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde okul servislerine yönelik drone destekli trafik denetimi yaptı.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde okul servislerine yönelik drone destekli trafik denetimi yaptı.

Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler tek tek kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Muş-Bingöl kara yolu Nadaslık köy mevkisinde yol arama ve kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimde, sürücü ve öğrencilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone destekli olarak 43 okul servis aracı denetimi yapıldı. Okul servis araçlarında seyahat eden 479 öğrencinin emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıldı."

Servis Sürücüsü Ali Kemal Kaplan ise yapılan denetimleri olumlu bulduğunu belirterek, "Özellikle Kovid-19 tedbirlerin kapsamında herkesin kurallara uyması gerekiyor. Biz burada can taşıyoruz. Onun için bazı eksikliklerimiz olabilir, yapılan denetimler eksikliklerimizi tamamlamak için çok faydalı." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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