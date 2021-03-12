Halkapınar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi
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Halkapınar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

12.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:33
Halkapınar'da

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Serkan Yıldırır yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve Ersoy'un şiirlerinin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Halkapınar Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve görevliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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