Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
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Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

15.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:45

MUŞ'ta ilkbahar mevsimi yaşanırken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi hüküm sürüyor.

MUŞ'ta ilkbahar mevsimi yaşanırken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi hüküm sürüyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar karlı dağlara karşı çay yudumlayıp, güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının artmaya başladığı Muş'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, alçak kesimlerde ise ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başladı. İlkbaharın yaşandığı kent merkezinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Sıcaklığın 10 dereceye çıktığı son günlerde vatandaşlardan bazıları güneşin altında çay içerken, kimi de yürüyüş yaptı. Kışın etkisini yitirmediği yüksek kesimlerde ise durum farklıydı. Karla mücadele timleri 2 bin 600 metrede ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun mesai harcadı. 

'HAVANIN TADINI ÇIKARIYORUZ'Kış şartlarının çetin geçtiği kentte hava sıcaklığının yükselmeye başlamasına sevindiğini söyleyen Ahmet Söylemez, "Muş'ta iki gün öncesinde kar yağışı vardı. Şu an bahar havası yaşanıyor. Bizler de güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. Neredeyse dört mevsimi bir arada yaşamaya başladık" diye konuştu.Sıcak havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkan Muhammed Koltuk ise, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bizler de bu havanın tadını çıkarabilmek için yürüyüşe çıktık. İki gün öncesine kadar hava şartları olumsuzdu ancak bizlerde bugün bu havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.5 METRE KARDA YOĞUN MESAİ

Öte yandan İl Özel İdaresi'nin 'kar kaplanları' olarak bilinen karla mücadele ekipleri, ilkbaharın habercisi mart ayında yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürütüyor. 2 bin 600 metre rakımda fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı yollarda zorlukla ilerleyen ekipler, ulaşımın sağlanabilmesi için büyük çaba sarfediyor. Aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, köy ve mezra yollarını tek tek ulaşıma açıyor.


Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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