Bulanık'taki husumetli aileler barıştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde husumetli olan Kuşçi ile Ekmekçi aileleri barıştırıldı.

Bulanık ilçesine bağlı Ericek köyünde Kuşçi ile Ekmekçi aileleri arasındaki husumettin sona erdirilmesi için köy camisinde tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve vatandaşların girişimleriyle büyümeden barışla sonuçlandı. Ericek köyündeki camide Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Murat Karanci, İslam'da üç günden fazla küslüğün haram olduğunu hatırlattı. Bütün ümmettin kardeş olduğunu vurgulayan Karanci, "Barış bütün insanlar için geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak, insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde herkes rahattır. Bölgemize barışın hakim olmasını diliyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Bulanık'ta yapmamız gereken ilk önceliklerden biri de barış. Hepimiz inanan insanlarız. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Müslümanlara yakışır şekilde hareket etmemiz lazım. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramızda nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Buna vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından iki ailenin fertleri tokalaşarak barıştılar. Ericek köyünde aralarında husumet bulunan Kuşçi ve Ekmekçi ailelerini barış için bir araya getiren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Esnaf kredi kooperatif başkanı Yakup Kaya ile birlikte vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı