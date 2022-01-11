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Günde 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde karla mücadele çalışmaları kapsamında günde 200 kamyon karın şehir dışına taşındığını söyledi.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde karla mücadele çalışmaları kapsamında günde 200 kamyon karın şehir dışına taşındığını söyledi.

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından belediye ve il özel idaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Asya, gazetecilere, 5 greyder, 7 loder, 5 kazıcı kepçe, 9 kamyon ve 120 personelle il merkezinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını aktaran Asya, "Kar yağışı belediyeye ciddi manada külfet getiriyor. Susuzluğa karşı yağış beklediğimiz için külfeti çok fazla düşünmüyoruz. Kent merkezinden günde yaklaşık 200 kamyon karı Karasu Nehri civarına taşıyoruz. Yağışlar devam ederse araç sayımızı artırabiliriz." diye konuştu.

Vatandaşların araçlarını yol kenarına park etmesinin çalışmaları aksattığını anlatan Asya, bu konuda duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Günde 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Günde 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Günde 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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