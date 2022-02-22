Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi

MUŞ (AA) - Muş'ta geçen yıl etkili olan ckuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden fazla olması çiftçi ve besicileri sevindirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, Muş Ovası'nın, Türkiye'nin en büyük üçüncü ovası olduğunu söyledi.

Bu yıl etkili olan yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yıl verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Muş'ta vatandaşların çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. İlimizde 3,5 milyon dönüm tarım arazisi bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye'de kuraklık etkili oldu. Tarımsal verimde düşüş yaşandı fakat 2021 yılının sonbahar ayından bu yana yoğun yağış aldık. Bu bizim için çok önemli. Mart, nisan ve mayıs aylarında da fazla yağış bekliyoruz. Çünkü 1 milyon 300 bin dönüm hububat ekim alanımız var. Ekin alanlarımızın büyük bölümü sulanmıyor. Doğal yağışlara bağlı olarak verim alınıyor. Bu yıl tarımsal anlamda ciddi artış bekliyoruz."

Kar yağışının yer altı sularına önemli katkı sağladığını aktaran Aydın, Muş Ovası'ndan geçen Murat ve Karasu nehirlerinin istenilen seviyeye yükselmeye başladığını kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise geçen seneye göre yağışlarda yüzde 160 civarında artış yaşandığını belirterek, "Bu sene kuraklık beklemiyoruz. Geçen yıl kasım ayında yağan kar eridi. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için Muş Ovası şu an kar altında ve halen yağış bekliyoruz. Su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yağışlar hem tarım hem de hayvancılığa büyük katkı sağlayacak. Besicilerimizin ve çiftçimizin yüzü gülecek." diye konuştu.