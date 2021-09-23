Muş'ta çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'ta çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Muş'un Korkut ilçesindeki çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu verildi.

KORKUT, MUŞ (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Muş'un Korkut ilçesindeki çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende "Hijyenik Süt Sağım Makinesi Projesi" kapsamında 220 çiftçiye süt sağım makinesi, 125 çiftçiye de "Yem Bitkisi Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında yonca tohumu teslim edildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yaptığı açıklamada, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırıp, kaliteli üretim yapması gerekliliğine dikkati çekti.

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak da tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, ilçedeki üretimi artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Makine ve tohumlarını teslim alan çiftçiler ise yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Hasdemir de katıldı.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş'ta çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:08:21. #1.12#