Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı - Haberler
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Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Zorlu kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Muş'ta besiciler, yayladaki hayvanlarını karlı dağları aşarak ağılların bulunduğu bölgeye getirdi.

MUŞ (AA) - Zorlu kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Muş'ta besiciler, yayladaki hayvanlarını karlı dağları aşarak ağılların bulunduğu bölgeye getirdi.

Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyündeki besiciler, yayladaki hayvanlarını, dondurucu soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yoldan 4 saatte köye ulaştırdı.

Besici Eyüp Omur, 100 küçükbaş hayvanını zorlu bir yolculuk sonrası ağılların olduğu köye getirdiğini söyledi.

Bazı besicilerin kış öncesi sürülerini sıcak bölgelere götürdüğünü dile getiren Omur, "Köyümüz yaklaşık 1800 rakımda. 6 kilometre karlı yolardan köye geldik. Hayvanlarımızı ahıra aldık. Onlara artık köyde bakacağız. 6 ay köyde kar olur." dedi.

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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