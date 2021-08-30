Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapan Topçu Binbaşı Zekeriya Tosun, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 99. Yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Tören, Vali İlker Gündüzöz'ün, tebrikleri kabul etmesi, Garnizon şehitliğinin ziyareti, dua ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. - MUŞ

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:55:10. #1.16#

title