Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.



Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğretmeni Hande Kara Ünsal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelenerek şiirler okundu.



Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa; İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borçaktape, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Bulanık Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulunca, Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören de, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılışı hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından, Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Merve Kocabaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Şiirlerin okunması, slayt ve oratoryo gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA