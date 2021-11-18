Muş'ta 1 milyon 200 bin dekar alana buğday ve arpa ekimi yapılacak

MUŞ (AA) - Muş'ta çiftçiler, buğday ve arpa ekimi için traktörlerle tarlalarını sürmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, il genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dönümlük alanda buğday ve arpa ekim yapılacağı söyledi.

Ekim öncesi hazırlıkların yapıldığı tarlalara daha sonra tohumların bırakılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"2021 yılında ülkemizde kuraklık yaşandı ve ilimiz de bundan etkilendi. Ekim ayında etkili olan yağmurlarla çiftçilerimizin yüzü gülmeye başladı. Şu anda çiftçilerimiz tarlalara inerek sürümlerini yapıyor. Gelecek yıl daha bereketli olacak inşallah. Biz bu yüzden çiftçimizin bol kazanç elde etmesini bekliyoruz. Muş Ovası'nda yaklaşık 3,5 milyon ekilebilen tarım arazisi var. Bu 3,5 milyon dönüm arazimizin yaklaşık 1 milyon 200 bin dönümünde buğday ve arpa ekimi gerçekleştirmektedir."

Çiftçilerden Ömer Güler ise bu yıl yaklaşık 7 ay yağmurun yağmadığını belirterek, "Havalar güzel olduğu için bunu fırsata çevirerek hemen tarlada ekimlerimize başladık. Ama sonuç ne olur bilemiyoruz. Çiftçiler olarak buğday ekimi yapmak için adeta seferber olduk. Kar yağmadan ekimimizi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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