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Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır' başlıklı video klibi dosta güven verirken, düşmana korku salıyor.

MUŞ (İHA) - Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır' başlıklı video klibi dosta güven verirken, düşmana korku salıyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından paylaşılan video klipte; asayiş, Polis Özel Harekat (PÖH), narkotik, trafik, yunuslar, TEM, bekçi, toplumsal destekli polislik, olay yeri inceleme, çocuk şube, çevik kuvvet, bomba imha ekipleri ve dedektör köpek Thor'un uyuşturucu arama çalışmaları paylaşıldı. Emniyetin çalışmaları ve operasyonlarının yer aldığı klip, büyük beğeni toplarken, yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır. Dosta güven verirken, düşmana korku salarız. Biz Türk Polisiyiz!"

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

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İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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