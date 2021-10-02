Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, Hatay'a atandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, Hatay'a atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, Hatay'a atandı

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hatay Emniyet Müdürlüğüne atandı.

HATAY (İHA) - Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hatay Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; 2 Ekim 2021 tarih, 31616 sayı ve 2021/467 kararı ile bazı vali ve emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi. Karara göre; Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İskenderun'da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

İskenderun'da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, Hatay'a atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:48:26. #1.17#