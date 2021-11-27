Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü - Haberler
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Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

Küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklık, bölgedeki barajların doluluk oranını da etkiledi.

Varto ve Bulanık ilçeleri arasında bulunan Alparslan-1 Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi iyice azaldı. Suyun çekildiği bölgelerdeki bazı kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

Bölge sakinlerinden Bekir Güler, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklığın her yeri etkilediğini söyledi.

Kuraklığın en çok tarımı etkilediğini anlatan Güler, "Buralar daha önce su altındaydı ama şimdi tamamen kurudu. Birçok yapı ortaya çıktı. Daha önce balık tutuğumuz yerlerde su tamamen çekildi." dedi.

Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

Muş Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düştü

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından koca bir şehir çıktı

Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından koca bir şehir çıktı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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