Muratpaşa'dan Babalara Destek

Muratpaşa Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) birlikte, 3-11 yaş arası çocuk sahibi babalara yönelik ücretsiz Baba Destek Programı (BADEP) hizmeti veriyor.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla babalara yönelik BADEP programı başlatıldı.



Babaların, çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir yol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli eğitim programında, katılımcılara çocuk gelişimi ve iletişim becerileri konusunda eğitim veriliyor.



Program çerçevesinde halen 12 baba eğitim alıyor. Her cuma saat 18.30'dan 20.30'a eğitimlere katılan babalar, örnek olay çalışması sırasında çocuklarını çok sevdiği bebekler, pelüş oyuncaklar, animasyon karakterlerini kullanıyor.



BADEP'e katılmak isteyenler Muratpaşa Belediyesi Kreş Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor.