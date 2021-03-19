Murat Zurnacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Zurnacı'nın hayatı ve biyografisi

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MURAT ZURNACI KİMDİR?

Murat Zurnacı, Türk yazar, yapımcı ve yönetmen.

Anadolu Üniversitesi Muhasebe-Finansman ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümleri mezunudur. 2017 yılında yayımlanan Haberim Yokmuş Gibi Çek isimli bir kitabı vardır. Ayrıca özel bir TV kanalında Derin Plan isimli bir programı hazırlayıp sunmaktadır.

Filmografi:

2019 SIFIR: Etkisiz Eleman