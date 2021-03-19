Murat Zurnacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Zurnacı'nın hayatı ve biyografisi
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Murat Zurnacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Zurnacı'nın hayatı ve biyografisi

19.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:26
Murat Zurnacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Zurnacı'nın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Zurnacı geliyor. Peki, Murat Zurnacı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Zurnacı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? Detaylar haberimizde...

Murat Zurnacı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Murat Zurnacı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURAT ZURNACI KİMDİR?

Murat Zurnacı, Türk yazar, yapımcı ve yönetmen.

Anadolu Üniversitesi Muhasebe-Finansman ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümleri mezunudur. 2017 yılında yayımlanan Haberim Yokmuş Gibi Çek isimli bir kitabı vardır. Ayrıca özel bir TV kanalında Derin Plan isimli bir programı hazırlayıp sunmaktadır.

Filmografi:

2019 SIFIR: Etkisiz Eleman

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